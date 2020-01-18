Прощание с жертвами трагедии в Иране пройдёт 19 января в Борисполе

Церемония памяти жертв крушения пассажирского самолёта «Международных авиалиний Украины», сбитого в Иране, начнётся в международном аэропорту Борисполь в воскресенье, 19 января.

«В воскресенье, 19 января, в 11:00 (12:00 мск. — RT) ориентировочно начнётся церемония памяти погибших в результате катастрофы самолёта компании «Международные авиалинии Украины» в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в международном аэропорту Борисполь», — приводит УНН сообщение пресс-службы украинского президента.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.