Прощание с жертвами трагедии в Иране пройдёт 19 января в Борисполе

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Церемония памяти жертв крушения пассажирского самолёта «Международных авиалиний Украины», сбитого в Иране, начнётся в международном аэропорту Борисполь в воскресенье, 19 января.
Прощание с жертвами трагедии в Иране пройдёт 19 января в Борисполе
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«В воскресенье, 19 января, в 11:00 (12:00 мск. — RT) ориентировочно начнётся церемония памяти погибших в результате катастрофы самолёта компании «Международные авиалинии Украины» в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в международном аэропорту Борисполь», — приводит УНН сообщение пресс-службы украинского президента.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.

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