Порошенко поставил ГБР условие для явки на допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко намерен прибыть на допросы в Госбюро расследований 21 и 24 января только при условии, если получит повестку в порядке, предусмотренном законодательством.

«Очевидно, Офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и перепиской. Публичное «приглашение» на допросы, не предусмотренное никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучало через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21-е и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки», — приводят украинские «Вести» заявление партии «Европейская солидарность».

Отмечается, что Порошенко решил визит отменить, а билеты сдать.

«Однако явка на допросы возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины», — отметили в партии.

Ранее Госбюро расследований Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса на следующей неделе, на них он выступит в качестве свидетеля.