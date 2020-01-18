Порошенко поставил ГБР условие для явки на допрос
- РИА Новости
«Очевидно, Офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и перепиской. Публичное «приглашение» на допросы, не предусмотренное никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучало через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21-е и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки», — приводят украинские «Вести» заявление партии «Европейская солидарность».
Отмечается, что Порошенко решил визит отменить, а билеты сдать.
«Однако явка на допросы возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины», — отметили в партии.
Ранее Госбюро расследований Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса на следующей неделе, на них он выступит в качестве свидетеля.