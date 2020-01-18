В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России
  • РИА Новости

«Резолюцию составляли люди, которые мало интересуются безопасностью судоходства в Причерноморье. Это исключительно политически агрессивная бумага, направленная не столько против России, сколько на подрыв безопасности мореплавания вблизи Крыма и Керченского пролива», — считает депутат.

Ранее делегации Украины и Грузии на заседании Международной морской организации (ММО) заявили о якобы неправомерной деятельности России, которая, по их словам, препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить