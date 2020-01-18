В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

«Резолюцию составляли люди, которые мало интересуются безопасностью судоходства в Причерноморье. Это исключительно политически агрессивная бумага, направленная не столько против России, сколько на подрыв безопасности мореплавания вблизи Крыма и Керченского пролива», — считает депутат.

Ранее делегации Украины и Грузии на заседании Международной морской организации (ММО) заявили о якобы неправомерной деятельности России, которая, по их словам, препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.