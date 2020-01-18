В Доме печати в центре Еревана произошёл пожар

В МЧС Армении сообщили о возгорании в Доме печати в центре Еревана.

Об этом сообщается на сайте армянского ведомства.

«18 января в 11:47 (10:47 мск) на пульт дежурного службы спасения 911 поступил сигнал о пожаре на первом этаже Дома печати в Ереване. На место выехали четыре пожарных расчёта из пожарно-спасательного отряда», — говорится в заявлении.

Информации о пострадавших нет.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной возгорания.

В ноябре 2019 года на территории комплекса зданий Национального собрания Армении в Ереване произошёл пожар.