В Доме печати в центре Еревана произошёл пожар
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте армянского ведомства.
«18 января в 11:47 (10:47 мск) на пульт дежурного службы спасения 911 поступил сигнал о пожаре на первом этаже Дома печати в Ереване. На место выехали четыре пожарных расчёта из пожарно-спасательного отряда», — говорится в заявлении.
Информации о пострадавших нет.
В настоящий момент неизвестно, что стало причиной возгорания.
В ноябре 2019 года на территории комплекса зданий Национального собрания Армении в Ереване произошёл пожар.