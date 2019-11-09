В комплексе парламента Армении произошёл пожар
- Вид на Ереван. Архивное фото / © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Загорелась крыша строения, находящегося на административной территории национального собрания.
На месте ведут работу 15 пожарных команд, группы национального центра кризисного правления и врачи центра медицины катастроф. Также на место ЧП прибыл глава МЧС Армении Феликс Цолакян.
Как сообщает РИА Новости, пожар удалось локализовать.
Ранее сообщалось, что в Ереване произошло возгорание на территории аэропорта Эребуни около российской авиабазы.