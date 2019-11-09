В комплексе парламента Армении произошёл пожар

На территории комплекса зданий национального собрания Армении в Ереване произошёл пожар.

Загорелась крыша строения, находящегося на административной территории национального собрания.

На месте ведут работу 15 пожарных команд, группы национального центра кризисного правления и врачи центра медицины катастроф. Также на место ЧП прибыл глава МЧС Армении Феликс Цолакян.

Как сообщает РИА Новости, пожар удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что в Ереване произошло возгорание на территории аэропорта Эребуни около российской авиабазы.