В комплексе парламента Армении произошёл пожар

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На территории комплекса зданий национального собрания Армении в Ереване произошёл пожар.
В комплексе парламента Армении произошёл пожар
  • Вид на Ереван. Архивное фото / © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Загорелась крыша строения, находящегося на административной территории национального собрания.

На месте ведут работу 15 пожарных команд, группы национального центра кризисного правления и врачи центра медицины катастроф. Также на место ЧП прибыл глава МЧС Армении Феликс Цолакян.

Как сообщает РИА Новости, пожар удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что в Ереване произошло возгорание на территории аэропорта Эребуни около российской авиабазы.

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