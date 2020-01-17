СНБО предложил меры по снижению напряжённости в отношениях с Россией

Стратегия национальной безопасности Украины, представленная на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), предполагает меры по снижению напряжённости в отношениях с Россией. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжённости в двусторонних отношениях», — говорится в сообщении.

Приоритетными направлениями названы обеспечение независимости и госсуверенитета, общественное развитие, защита прав, свобод и законных интересов граждан.

Также среди них значатся европейская и евроатлантическая интеграция и «восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ».

Заседание СНБО прошло под председательством президента Владимира Зеленского.

31 декабря Зеленский и российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора высказались за развитие отношений в 2020 году.