СНБО предложил меры по снижению напряжённости в отношениях с Россией
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«Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжённости в двусторонних отношениях», — говорится в сообщении.
Приоритетными направлениями названы обеспечение независимости и госсуверенитета, общественное развитие, защита прав, свобод и законных интересов граждан.
Также среди них значатся европейская и евроатлантическая интеграция и «восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ».
Заседание СНБО прошло под председательством президента Владимира Зеленского.
31 декабря Зеленский и российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора высказались за развитие отношений в 2020 году.