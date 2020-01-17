В Совфеде оценили заявление Киева об интересе к украинским ПХГ

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что украинские подземные хранилища газа (ПХГ) могут заинтересовать Польшу, Молдавию, Румынию и Венгрию.
В Совфеде оценили заявление Киева об интересе к украинским ПХГ
  • Reuters

«Конечно, по большому счёту в странах Евросоюза хранилища могут заинтересовать кого угодно, если они будут предоставляться добросовестными арендодателями. Украина такого впечатления не производит. Основное опасение тех, кто станет арендовать хранилища, будет заключаться в том, что Украина может в какой-то момент прекратить выполнять свои обязательства», — считает сенатор.

Цеков также отметил, что с помощью подобных заявлений «в Киеве пытаются рисовать радужные картинки».

По его словам, «Киев должен вести себя цивилизованно», чтобы страны ЕС интересовались Украиной как государством с ПХГ или как страной-транзитёром.

«Если же говорить о серьёзных экономических выгодах для Украины, она должна строить нормальные отношения с Россией, а не придумывать запасной и не самый выгодный план», — заключил он.

Ранее в Киеве заявили, что украинские подземные хранилища газа могут заинтересовать Польшу, Молдавию, Румынию и Венгрию.

Отмечается, что развитие регионального сотрудничества должно стать одним из приоритетов энергетической политики страны.

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