Тела погибших при крушении Boeing украинцев доставят в Киев 19 января

Тела украинцев, погибших в результате крушения в Тегеране украинского пассажирского самолёта Boeing 737, доставят в Киев 19 января.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Facebook.

«Погибшие украинские пассажиры и экипаж рейса PS752 возвращаются на Украину в воскресенье, 19 января», — говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония, посвящённая памяти погибших, состоится в терминале международного аэропорта Борисполь.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.