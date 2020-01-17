Неизвестные разрисовали памятник Пушкину в Минске

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В Минске неизвестные разрисовали красной краской памятник Александру Пушкину. Об этом информирует Sputnik Беларусь.
Неизвестные разрисовали памятник Пушкину в Минске

«Информация о том, что неизвестные разрисовали красной краской памятник Пушкину, поступила сегодня в милицию от неравнодушных граждан», — рассказали в минском ГУВД.

Отмечается, что по данному факту проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших это.

В свою очередь, в посольстве России в Белоруссии заявили, что «поступок людей по отношению к памяти поэта, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Белоруссией, вызывает огромное сожаление и недоумение».

В конце декабря неизвестные в Праге осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу

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