Неизвестные разрисовали памятник Пушкину в Минске

В Минске неизвестные разрисовали красной краской памятник Александру Пушкину. Об этом информирует Sputnik Беларусь.

«Информация о том, что неизвестные разрисовали красной краской памятник Пушкину, поступила сегодня в милицию от неравнодушных граждан», — рассказали в минском ГУВД.

Отмечается, что по данному факту проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших это.

В свою очередь, в посольстве России в Белоруссии заявили, что «поступок людей по отношению к памяти поэта, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Белоруссией, вызывает огромное сожаление и недоумение».

В конце декабря неизвестные в Праге осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.