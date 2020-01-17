На Украине назвали условие проведения выборов в Донбассе

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Пресс-секретарь официального представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Дарья Олифер заявила, что выборы в Донбассе можно будет провести после того, как Киев получит контроль над границей.

Об этом Олифер написала в своём Facebook.

«Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей», — заявила пресс-секретарь.

Она добавила, что ещё одним условием является возвращение всех беженцев в регион.

В декабре координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш заявил, что местные выборы в Донбассе должны пройти после прекращения огня и по украинским законам.

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