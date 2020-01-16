В ЛНР заявили о срыве Киевом обсуждения гуманитарных вопросов

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену удерживаемыми лицами Ольга Кобцева заявила, что украинская сторона сорвала обсуждение гуманитарных вопросов в Минске.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По словам Кобцевой, это произошло из-за того, что представитель Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам контактной группы Валерия Лутковская отсутствовала на заседании в Минске.

«Киев сегодня, по сути, сорвал заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам, поскольку полномочный представитель в группе Валерия Лутковская не приехала в Минск и в оперативном режиме передала свои полномочия эксперту, представлявшему украинскую сторону», — сказала она.

Кобцева отметила, что встреча носила формальный характер, стороны обменялись информацией по вопросам повестки дня, «но ожидаемого конструктива в работе гуманитарной подгруппы, увы, не было».

«Вся ответственность за срыв полноценного переговорного процесса сегодня в формате группы полностью лежит на украинской стороне», — добавила она.

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