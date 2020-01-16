Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране канадцев

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в посольство Канады в Киеве почтил память канадских граждан, которые погибли в результате крушения самолёта «Международных украинских авиалиний» в Иране.

«Президент Украины сделал запись в книге памяти, размещённой в посольстве у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Отмечается, что украинский лидер выразил соболезнования народу Канады с канадским послом в Киеве Ларисой Галадза.

Ранее Владимир Зеленский и канадский премьер Джастин Трюдо провели третий за последнее время телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с авиакатастрофой самолёта украинских авиалиний в Иране.