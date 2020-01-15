Зеленский и Трюдо обсудили ситуацию с авиакатастрофой в Иране

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский и канадский премьер Джастин Трюдо провели третий за последнее время телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с авиакатастрофой самолёта украинских авиалиний в Иране.
Зеленский и Трюдо обсудили ситуацию с авиакатастрофой в Иране
  • globallookpress.com

Как заявили в пресс-службе президента Украины, Трюдо выразил благодарность за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии, а также попросил содействия Зеленского в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады.

«Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране», — подчеркнул Зеленский.

Он подтвердил готовность предоставить логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

Лидеры, как указывается, выступили за дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в крушении самолёта.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана, погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету. В Иране заявили об аресте нескольких человек в связи крушением украинского самолёта. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить