В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
По имеющимся данным, 14 января солдаты ВСУ вели обстрел позиций Народной милиции на всех направлениях из гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулемётов и другого оружия.
«С прискорбием сообщаем, что в результате получил ранения, несовместимые с жизнью, один защитник нашей республики», — говорится в заявлении.
Ранее в ДНР обвинили ВСУ в обстреле шести населённых пунктов.