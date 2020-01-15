В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела ВСУ

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В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики обстреляли территорию ДНР, в результате чего погиб ополченец.
В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По имеющимся данным, 14 января солдаты ВСУ вели обстрел позиций Народной милиции на всех направлениях из гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулемётов и другого оружия.

«С прискорбием сообщаем, что в результате получил ранения, несовместимые с жизнью, один защитник нашей республики», — говорится в заявлении.

Ранее в ДНР обвинили ВСУ в обстреле шести населённых пунктов.

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