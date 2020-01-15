В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела ВСУ

В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики обстреляли территорию ДНР, в результате чего погиб ополченец.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По имеющимся данным, 14 января солдаты ВСУ вели обстрел позиций Народной милиции на всех направлениях из гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулемётов и другого оружия.

«С прискорбием сообщаем, что в результате получил ранения, несовместимые с жизнью, один защитник нашей республики», — говорится в заявлении.

Ранее в ДНР обвинили ВСУ в обстреле шести населённых пунктов.