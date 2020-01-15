Соловьёв оценил предложение депутата Литвы отмечать день взятия Москвы
- РИА Новости
«Удивительно, насколько бредовые мысли приходят в голову некоторым гражданам. Это печальное зрелище, очень печальное, учитывая наши добрые чувства к этому замечательному народу», — отметил Соловьёв.
Ведущий добавил, что хотел бы напомнить депутату, чем обычно заканчиваются в истории все походы на Москву.
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT также прокомментировал заявление Арвидаса Анушаускаса.
Парламентарий указал на то, что подобные заявления дискредитируют в первую очередь самих политиков.