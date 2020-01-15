Украина попросила Иран передать ей самописцы со сбитого Boeing

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Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины обратились с запросом в Иран о передаче украинским правоохранителям бортовых самописцев со сбитого самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Украина попросила Иран передать ей самописцы со сбитого Boeing
  • Reuters

Такую информацию передаёт пресс-служба Офиса.

В прокуратуре отметили, что Украина принимает меры для сохранения доказательств в рамках расследования авиакатастрофы.

Ранее Бюро по расследованию авиакатастроф Франции опровергло информацию о решении расшифровывать чёрный ящик со сбитого под Тегераном украинского пассажирского Boeing в Париже.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

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