Украина попросила Иран передать ей самописцы со сбитого Boeing
- Reuters
Такую информацию передаёт пресс-служба Офиса.
В прокуратуре отметили, что Украина принимает меры для сохранения доказательств в рамках расследования авиакатастрофы.
Ранее Бюро по расследованию авиакатастроф Франции опровергло информацию о решении расшифровывать чёрный ящик со сбитого под Тегераном украинского пассажирского Boeing в Париже.
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.