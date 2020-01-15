Возле дома Зеленского проходит акция протеста

Демонстранты устроили митинг возле дома президента Украины Владимира Зеленского около Мариинского парка.

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что протестующие требуют провести референдум касательно рынка земли.

«Где-то, видимо, более 50 (человек. — RT) держат различные плакаты, требуют референдума, требуют создать банк земли, чтобы государство могло ею распоряжаться», — указывает телеканал.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом.

В ноябре 2019 года 240 депутатов поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным физическим и юридическим лицам, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, для чего принят данный законопроект.