На Украине заявили о планах США выделить Киеву более $1 млрд

Короткая ссылка
США планируют в 2020 году выделить Киеву более $1 млрд, в том числе на военную и экономическую помощь. Об этом, как передаёт Интерфакс-Украина, заявил украинский посол в США Владимир Ельченко.
На Украине заявили о планах США выделить Киеву более $1 млрд
  • Flickr
  • © Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, нет страны, которая больше, чем США, поддерживает Украину «именно в секторе безопасности и обороны».

«Всего в 2020 году предусмотрено выделение на сумму $250 млн со стороны Пентагона и ещё почти $450 млн по линии Госдепа США, это уже экономическая помощь. Следовательно, в общем у нас получается так, что в этом году общая помощь со стороны США — $698 млн и чисто военная оборонная помощь — $365 млн», — сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

Как отметил Ельченко, $250 млн уже выделены, ещё $50 млн будут выделены при условии выполнения определённых условий и использования первой части суммы и ещё почти $50 млн — остатки с прошлых годов, которые ещё не реализованы.

Таким образом, подчеркнул Ельченко, общая сумма помощи от США на этот год — более $1 млрд.

Ранее в ЕС заявляли, что Евросоюз и европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ» на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить