Суд в Киргизии продлил арест Атамбаева до 15 марта

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Суд в Киргизии на два месяца продлил срок ареста экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщил его адвокат Замир Жоошев.
Суд в Киргизии продлил арест Атамбаева до 15 марта
  • РИА Новости

«Сегодня на заседании продлили меру пресечения на два месяца — то есть до 15 марта», — цитирует его РИА Новости.

Следующее судебное заседание запланировано на 16 января.

В декабре государственная комиссия по выяснению причин массовых волнений в Киргизии признала Атамбаева виновным в беспорядках в Чуйской области и Бишкеке.

В июне парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям.

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