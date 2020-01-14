Суд в Киргизии продлил арест Атамбаева до 15 марта
- РИА Новости
«Сегодня на заседании продлили меру пресечения на два месяца — то есть до 15 марта», — цитирует его РИА Новости.
Следующее судебное заседание запланировано на 16 января.
В декабре государственная комиссия по выяснению причин массовых волнений в Киргизии признала Атамбаева виновным в беспорядках в Чуйской области и Бишкеке.
В июне парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям.