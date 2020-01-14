На Украине ожидают почти двукратный рост производства спирта

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В январе 2020 года украинские государственные заводы планируют реализовать до 440,6 тыс. декалитров спирта, что почти в два раза превышает показатели за аналогичный месяц в 2019 году, сообщает компания «Укрспирт».
На Украине ожидают почти двукратный рост производства спирта
  • © Caro / Bastian
  • globallookpress.com

«В января 2020 года ГП «Укрспирт» официально реализует 440,6 тыс. декалитров спирта. При этом за аналогичный период прошлого года было реализовано лишь 255,17 тыс. декалитров. Это результат борьбы с производством контрафактного спирта на Украине», — говорится в пресс-релизе.

При этом в 2020 году работают десять спиртовых заводов, в то время как в 2019 году их было семь.

Исполняющий обязанности председателя компании Сергей Блескун отметил связь между ростом производства спиртовой продукции и «эффективной борьбой с теневым оборотом спирта».

С 1 января 2020 на Украине начал действовать закон о демонополизации спиртовой отрасли, который предоставляет частным организациям возможность производить спирт после получения лицензии.

По оценке украинского правительства, из-за теневого рынка алкогольных напитков и табачных изделий государство ежегодно недополучает $200–400 млн.

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