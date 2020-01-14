На Украине ожидают почти двукратный рост производства спирта

В январе 2020 года украинские государственные заводы планируют реализовать до 440,6 тыс. декалитров спирта, что почти в два раза превышает показатели за аналогичный месяц в 2019 году, сообщает компания «Укрспирт».

«В января 2020 года ГП «Укрспирт» официально реализует 440,6 тыс. декалитров спирта. При этом за аналогичный период прошлого года было реализовано лишь 255,17 тыс. декалитров. Это результат борьбы с производством контрафактного спирта на Украине», — говорится в пресс-релизе.

При этом в 2020 году работают десять спиртовых заводов, в то время как в 2019 году их было семь.

Исполняющий обязанности председателя компании Сергей Блескун отметил связь между ростом производства спиртовой продукции и «эффективной борьбой с теневым оборотом спирта».

С 1 января 2020 на Украине начал действовать закон о демонополизации спиртовой отрасли, который предоставляет частным организациям возможность производить спирт после получения лицензии.

По оценке украинского правительства, из-за теневого рынка алкогольных напитков и табачных изделий государство ежегодно недополучает $200–400 млн.