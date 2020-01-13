Премьер Абхазии приступил к исполнению обязанностей президента страны

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Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба официально приступил к исполнению обязанностей президента республики.
Премьер Абхазии приступил к исполнению обязанностей президента страны
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте кабмина страны.

«В соответствии со ст. 66 Конституции Республики Абхазия... возлагаю на себя исполнение обязанностей президента Республики Абхазия», — сообщил Бганба.

Вместе с этим он призвал жителей страны «сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов президента страны в установленный Конституцией срок».

Ранее парламент Абхазии удовлетворил прошение Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента республики, а также назначил Бганбу исполняющим обязанности президента.

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