Премьер Абхазии приступил к исполнению обязанностей президента страны

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба официально приступил к исполнению обязанностей президента республики.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте кабмина страны.

«В соответствии со ст. 66 Конституции Республики Абхазия... возлагаю на себя исполнение обязанностей президента Республики Абхазия», — сообщил Бганба.

Вместе с этим он призвал жителей страны «сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов президента страны в установленный Конституцией срок».

Ранее парламент Абхазии удовлетворил прошение Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента республики, а также назначил Бганбу исполняющим обязанности президента.