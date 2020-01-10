Зеленский провёл телефонный разговор с Трюдо

Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что они «уже второй раз обсудили по телефону ситуацию по расследованию причин» крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Зеленский сообщил, что «находится на связи с различными государствами».

Он рассказал о разговоре с государственным секретарём США Майком Помпео, а также сообщил, что встречался с представителями посольств США и Великобритании на Украине.

«Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными», — говорится в сообщении.

Зеленский подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к месту авиакатастрофы, фрагментам самолёта и чёрным ящикам.

Ранее в СБУ заявили, что рассматривают две приоритетные версии причин крушения украинского самолёта в Иране: попадание ракеты и теракт.