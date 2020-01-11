В ЛНР заявили об обстреле ВСУ населённого пункта в Донбассе
- РИА Новости
«В 17:50 военнослужащими 93-й бригады ВСУ... с применением 122-мм артиллерийских орудий обстрелу подвергся Кировск, по которому с направления населённого пункта Орехово было выпущено шесть снарядов», — приводит Луганский информационный центр сообщение.
Отмечается, что в результате обстрела «ранения различной степени тяжести получил мирный житель города», также повреждены три жилых дома.
Ранее в ЛНР заявили, что военнослужащие ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Голубовское.