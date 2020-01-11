В ЛНР заявили об обстреле ВСУ населённого пункта в Донбассе

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В пресс-службе Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики сообщили, что украинские силовики обстреляли город Кировск.
В ЛНР заявили об обстреле ВСУ населённого пункта в Донбассе
  • РИА Новости

«В 17:50 военнослужащими 93-й бригады ВСУ... с применением 122-мм артиллерийских орудий обстрелу подвергся Кировск, по которому с направления населённого пункта Орехово было выпущено шесть снарядов», — приводит Луганский информационный центр сообщение.

Отмечается, что в результате обстрела «ранения различной степени тяжести получил мирный житель города», также повреждены три жилых дома.

Ранее в ЛНР заявили, что военнослужащие ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Голубовское.

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