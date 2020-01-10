Авиакомпания BEK AIR после катастрофы в Алма-Ате приостановила полёты

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Авиакомпания BEK AIR после катастрофы в Алма-Ате приостановила полёты на неопределённый срок. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.
Авиакомпания BEK AIR после катастрофы в Алма-Ате приостановила полёты
  • © Комитет по ЧС МВД Казахстана
  • AFP

«Ещё раз хочу вам сказать: на неопределённый период приостановлена деятельность авиакомпании BEK AIR, все были об этом предупреждены», — приводит его слова Sputnik Казахстан.

Скляр отметил, что проверка компании закончится тогда, когда для этого будут все основания.

Он подчеркнул необходимость провести её тщательным образом.

Ранее власти страны сообщили, что основной причиной крушения самолёта BEK AIR в Алма-Ате могло стать его обледенение.

В результате авиакатастрофы 27 декабря погибли 12 человек, ещё около 50 получили ранения.

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