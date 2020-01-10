Суд в Абхазии рассмотрит жалобу на итоги выборов президента

Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Абхазии 10 января рассмотрит жалобу на итоги выборов президента республики.

Об этом сообщается на сайте суда.

Заседание кассационной коллегии пройдёт в 15:00 мск.

«Суд кассационной инстанции рассмотрит жалобу представителя истца — кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квицинии... об итогах выборов президента Республики Абхазия», — говорится в сообщении.

9 января участники протестов ворвались в здание администрации президента Абхазии, требуя отставки главы республики Рауля Хаджимбы и проведения новых выборов.

После этого парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе с предложением о его отставке для стабилизации обстановки в стране.