Суд в Абхазии рассмотрит жалобу на итоги выборов президента
- Reuters
Об этом сообщается на сайте суда.
Заседание кассационной коллегии пройдёт в 15:00 мск.
«Суд кассационной инстанции рассмотрит жалобу представителя истца — кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квицинии... об итогах выборов президента Республики Абхазия», — говорится в сообщении.
9 января участники протестов ворвались в здание администрации президента Абхазии, требуя отставки главы республики Рауля Хаджимбы и проведения новых выборов.
После этого парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе с предложением о его отставке для стабилизации обстановки в стране.