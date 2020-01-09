Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов
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«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Йоэлем Лионом», — говорится в заявлении.
В диппредставительстве добавили, что «возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа» является одним из приоритетных направлений украинской государственной политики.
Также в посольстве Украины утверждают, что дискуссии по этой теме должны проходить на уровне историков и экспертов.
Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность по поводу ситуации на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.