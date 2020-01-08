Украина приостановила полёты над Ираном

Украина приостановила полёты своих авиакомпаний над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы Boeing 737-800. Об этом сообщил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

«До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана», — цитирует главу правительства Интерфакс-Украина.

По его словам, решение будет пересмотрено после выяснения причин ЧП.

Ранее в Киеве возбудили дело о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта.

Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По предварительной информации, крушение произошло из-за аварии двигателя.

Погибли все находившиеся на борту. По последним данным, это 167 пассажиров и девять членов экипажа.