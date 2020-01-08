Украина приостановила полёты над Ираном
- РИА Новости
«До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана», — цитирует главу правительства Интерфакс-Украина.
По его словам, решение будет пересмотрено после выяснения причин ЧП.
Ранее в Киеве возбудили дело о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта.
Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По предварительной информации, крушение произошло из-за аварии двигателя.
Погибли все находившиеся на борту. По последним данным, это 167 пассажиров и девять членов экипажа.