Авиакомпания МАУ приостановила выполнение рейсов в Тегеран
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«Авиакомпания выражает искренние соболезнования семьям жертв катастрофы… МАУ приняло решение о приостановке выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределённый срок», — говорится в сообщении в Facebook.
Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта. По последним данным, регистрацию на рейс прошли 168 пассажиров, никто не выжил.
По предварительной информации, самолёт разбился из-за аварии двигателя.