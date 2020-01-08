Авиакомпания МАУ приостановила выполнение рейсов в Тегеран

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Компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределённый срок в связи с крушением своего самолёта в Иране. Об этом заявили в пресс-службе компании.
Авиакомпания МАУ приостановила выполнение рейсов в Тегеран
  • © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

«Авиакомпания выражает искренние соболезнования семьям жертв катастрофы… МАУ приняло решение о приостановке выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределённый срок», — говорится в сообщении в Facebook.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта. По последним данным, регистрацию на рейс прошли 168 пассажиров, никто не выжил.

По предварительной информации, самолёт разбился из-за аварии двигателя

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