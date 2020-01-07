В Киеве сообщили о разговоре Зеленского и Помпео
- globallookpress.com
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
«Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что Зеленский выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и на Ближнем Востоке «в случае, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну».
Также украинский лидер сообщил Помпео о результатах договорённостей, достигнутых по итогам нормандского саммита, и о планах Киева по восстановлению мира в Донбассе.
В свою очередь, Помпео «особо отметил освобождение пленных и поприветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу».
Ранее в Госдепе заявили, что Помпео и Зеленский по телефону обсудили стратегическое сотрудничество.