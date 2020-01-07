В ЛНР обвинили ВСУ в размещении военной техники в жилых районах

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики продолжают размещать военную технику и вооружение в жилых районах подконтрольных Киеву населённых пунктов Донбасса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«Противник продолжает размещать тяжёлое вооружение в населённых пунктах вблизи линии боевого соприкосновения», — заявили в пресс-службе.

В частности, ЛНР зафиксировала размещение бронетехники украинских военных в Попасной, Передельском и Кряковке.

В пресс-службе добавили, что эта информация подтверждается отчётом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее в ЛНР заявили о прибытии снайперов ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе.