В ЛНР заявили о прибытии снайперов ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в район населённого пункта Троицкое прибыли четыре снайперские пары.
В ЛНР заявили о прибытии снайперов ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. 

«По данным нашей разведки, в расположение 59-й бригады ВСУ в район населённого пункта Троицкое прибыли четыре снайперские пары», — заявил он.

В ЛНР добавили, что снайперы прошли подготовку на базе 142-го учебно-тренировочного центра сил специальной операции Вооружённых сил Украины.

Филипоненко добавил, что в Луганске не исключают «проведения провокаций со стороны украинских боевиков».

Ранее в ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе.

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