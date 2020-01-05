В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе

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Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Золотое при минировании местности.
В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«При установке мин вблизи вновь оборудованных позиций взводного опорного пункта разведывательного батальона в районе населённого пункта Золотое... произошёл подрыв одной из мин, в результате которого один военнослужащий погиб и ранения различной степени тяжести получили заместитель командира разведывательной роты старший лейтенант Дерманчук 1961 года рождения и солдат Земба 1967 года рождения», — сказал он.

По его словам, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.

Отдельно Филипоненко указал на солидный возраст пострадавших, что, как он отметил, говорит о нежелании молодёжи участвовать в конфликте в Донбассе.

«Причиной такого положения дел становится желание молодых людей из Украины жить достойной жизнью, а не быть пушечным мясом, используемым нерадивыми командирами в гражданском конфликте на юго-востоке страны», — подчеркнул он.

Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что командир одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ якобы убил своего подчинённого.

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