В ЛНР заявили о подрыве военного ВСУ в Донбассе

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащий ВСУ подорвался у линии соприкосновения в районе населённого пункта Золотое.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«8 декабря в районе населённого пункта Золотое при уточнении схемы расположения минных полей в результате подрыва на минно-взрывном устройстве погиб один военнослужащий 72-й бригады ВС Украины», — сказал он.

По данным Народной милиции ЛНР, ещё трое военнослужащих ВС Украины при подрыве получили ранения.

Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что командир одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ якобы убил своего подчинённого.