В ЛНР заявили о подрыве военного ВСУ в Донбассе

Короткая ссылка
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащий ВСУ подорвался у линии соприкосновения в районе населённого пункта Золотое.
В ЛНР заявили о подрыве военного ВСУ в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр

«8 декабря в районе населённого пункта Золотое при уточнении схемы расположения минных полей в результате подрыва на минно-взрывном устройстве погиб один военнослужащий 72-й бригады ВС Украины», — сказал он.

По данным Народной милиции ЛНР, ещё трое военнослужащих ВС Украины при подрыве получили ранения.

Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что командир одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ якобы убил своего подчинённого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить