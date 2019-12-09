В ЛНР заявили о подрыве военного ВСУ в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«8 декабря в районе населённого пункта Золотое при уточнении схемы расположения минных полей в результате подрыва на минно-взрывном устройстве погиб один военнослужащий 72-й бригады ВС Украины», — сказал он.
По данным Народной милиции ЛНР, ещё трое военнослужащих ВС Украины при подрыве получили ранения.
Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что командир одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ якобы убил своего подчинённого.