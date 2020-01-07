Помпео переговорил с главой МИД Белоруссии

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
Помпео переговорил с главой МИД Белоруссии
  • globallookpress.com

«Госсекретарь Помпео подтвердил твёрдые обязательства США в области поддержки суверенитета и территориальной целостности Белоруссии, а также подчеркнул укрепление двусторонних отношений между странами», — приводит Интерфакс сообщение Госдепа США.

В заявлении также отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Ираке и госсекретарь «высоко оценил поддержку Белоруссией осуждения атаки на посольство США в Багдаде».

Ранее стало известно, что Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить