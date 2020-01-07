Помпео переговорил с главой МИД Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

«Госсекретарь Помпео подтвердил твёрдые обязательства США в области поддержки суверенитета и территориальной целостности Белоруссии, а также подчеркнул укрепление двусторонних отношений между странами», — приводит Интерфакс сообщение Госдепа США.

В заявлении также отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Ираке и госсекретарь «высоко оценил поддержку Белоруссией осуждения атаки на посольство США в Багдаде».

Ранее стало известно, что Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.