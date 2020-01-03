В ДНР обвинили ВСУ в попытке обострить обстановку в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идёт об обстреле подконтрольных ДНР посёлков Зайцево и Старомихайловка.

«Данные факты украинской стороны мы расцениваем как попытку обострить обстановку и спровоцировать нас на ответный огонь, чтобы впоследствии обвинить в ведении огня в период новогодних и рождественских праздников», — сказал представитель Народной милиции.

ДНР призывает украинскую сторону отказаться от своих планов по дестабилизации обстановки в регионе.

Ранее в ДНР назвали число жертв боевых действий в 2019 году.