Минфин Украины рассказал о государственном бюджете за 2019 год

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Пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила, что государственный бюджет за 2019 год сведён с дефицитом в 72,4 млрд гривен.
Минфин Украины рассказал о государственном бюджете за 2019 год
  • РИА Новости

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Как уточнило ведомство, ссылаясь на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины, дефицит оказался меньше планового.

«Общий дефицит был меньше, чем плановый, и составил 72,4 млрд гривен, что, по оценкам, составило приблизительно 1,8% ВВП. В частности, дефицит общего фонда госбюджета был в рамках планового показателя в 69 млрд гривен», — говорится в заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.

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