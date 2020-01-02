Минфин Украины рассказал о государственном бюджете за 2019 год
- РИА Новости
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Как уточнило ведомство, ссылаясь на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины, дефицит оказался меньше планового.
«Общий дефицит был меньше, чем плановый, и составил 72,4 млрд гривен, что, по оценкам, составило приблизительно 1,8% ВВП. В частности, дефицит общего фонда госбюджета был в рамках планового показателя в 69 млрд гривен», — говорится в заявлении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.