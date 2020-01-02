Генпрокуратура Украины сменила название
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«Уже с 2020 года вместо Генеральной прокуратуры Украины, которая ликвидируется, начнёт работу созданный офис генерального прокурора», — говорится в заявлении.
Как отмечается, Генпрокуратура была политизированной и разделённой на сферы влияния, а её деятельность вместо установления верховенства права «только обостряла в обществе потребность справедливости».
В рамках реформы была проведена переаттестация, после которой 55% прокуроров оставили органы из-за служебного несоответствия.
Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявлял, что для реализации реформы органов прокуратуры необходимо около двух лет.
В октябре ведомство объявило об увольнении 218 прокуроров, которые отказались участвовать в процедуре переаттестации или подали заявления, не соответствующие установленной форме.