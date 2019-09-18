На Украине назвали сроки реализации реформы прокуратуры
По его словам, «в целом процесс будет очень длительным», поскольку Украина — «страна немаленькая».
Он уточнил, что в настоящее время на Украине работают 11 тысяч прокуроров.
«После этого должен быть добор новых кадров, мы открываем возможность людям, которые не имели стажа прокурора, работать в органах прокуратуры. Думаю, максимум эта реформа затянется года на два», — заявил Рябошапка.
Он добавил, что ключевым аспектом реформы является переаттестация прокуроров, а также возможность для обновления кадрового состава.
Ранее Рябошапка назвал свои приоритеты на посту генпрокурора на ближайшие годы.