«Нафтогаз» оценил реакцию бывших властей Украины на договор с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко прокомментировал реакцию представителей бывшей украинской власти на газовый контракт с Россией.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Когда представители предыдущей власти сейчас критикуют уменьшение объёмов транзита, это может выглядеть как лицемерие», — написал он.



По его словам, критика действующей власти от оппозиционных политиков является нормальным явлением, однако она должна быть объективной, особенно на фоне действий предыдущей власти.

«Если вы считаете, что должны быть больше объёмы, критикуйте тех, кто допустил строительство «Турецкого потока» и «Северного потока — 2». Если вы считаете, что не нужно было идти ни на какие компромиссы, то критикуйте тех, кто не выполнил задание сделать Украину независимой от импорта газа... кто не обеспечил современный уровень управления», — добавил Витренко.

Ранее ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз по новому контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН объяснил недовольство Киева газовыми соглашениями.