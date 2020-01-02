На Украине сравнили реформирование СБУ с «отключением атомной бомбы»

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выступил против «турборежима» в реформе СБУ и сравнил её с «отключением атомной бомбы».

«Когда речь идёт о реформе СБУ, то, честно вам скажу, я выступаю против применения к ней «турборежима», — сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он выразил удовлетворение тем, что такой режим к ней не применяется.

«Мы идём медленно, шаг за шагом, но очень тщательно. Потому что реформировать СБУ — это как отключить атомную бомбу. Если вы перережете не тот провод, то просто всё взорвётся», — добавил он.

По его словам, в данном вопросе «нужны хирургическая точность, аккуратность и взвешенность в принятии решений».

Как подчеркнул Кулеба, президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов привержены идее реформировать этот орган.

«Думаю, что уже видно, что СБУ стала более прозрачной и более подотчётной, но каким образом её реформировать, чтобы превратить в эффективную структуру, — эти дискуссии продолжаются. Главное, что они не заморожены, процесс идёт», — рассказал он.

Летом на Украине заявляли, что намерены реформировать СБУ, указывая, что исторически ведомство встроено в большое количество процессов.

В 2017 году в ЕС призывали к срочному реформированию СБУ.