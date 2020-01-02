В Киеве назвали лучший вариант «плана Маршалла для Украины»

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Прямые инвестиции из других стран стали бы лучшим вариантом «плана Маршалла для Украины», заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
В Киеве назвали лучший вариант «плана Маршалла для Украины»
  • РИА Новости

«Я глубоко убеждён, что лучший «план Маршалла для Украины» — это прямые иностранные инвестиции. Но я также благодарен тем коллегам из некоторых стран Европейского союза, которые разработали этот план и продвигают его», — сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Кулеба добавил, что пока не видит «готовности самого Евросоюза идти в эту историю».

«Но работа над этим проектом продолжается, поэтому посмотрим, чем она закончится», — сказал политик.

Кулеба также предложил придумать название для программы помощи Украине от ЕС, чтобы «закрепить её в человеческой памяти».

«Давайте так, «европлан для Украины» действует с 2014 года и является довольно эффективным», — сказал вице-премьер.

Планом Маршалла называют программу экономического восстановления и развития Европы после Второй мировой войны путём предоставления американской помощи.

Разработанный госсекретарём США Джорджем Маршаллом план предполагал предоставление кредитов 17 странам Западной Европы, которые соглашались исключить из состава правительственных коалиций левые силы.

В сентябре 2019 года в ЕС назвали беспрецедентным объём оказанной Украине помощи.

По словам представителя дипслужбы ЕС Майи Косьянчич, европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ» на Украине.

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