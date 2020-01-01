Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством

Украиский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день».

Обращение Зеленского опубликовано на сайте его пресс-службы.

«В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют, но мы научились быть единой страной эпизодически», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул важность «быть единым государством каждый день»

«Это должно стать нашей национальной идеей», — добавил президент.

Ранее Зеленский обозначил пять элементов «формулы будущего» для Украины: достижение мира, эффективные институты и прозрачные правила игры, инвестиции, новая инфраструктура и народовластие.