Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством

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Украиский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день».

Обращение Зеленского опубликовано на сайте его пресс-службы. 

«В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют, но мы научились быть единой страной эпизодически», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул важность «быть единым государством каждый день»

«Это должно стать нашей национальной идеей», — добавил президент.

Ранее Зеленский обозначил пять элементов «формулы будущего» для Украины: достижение мира, эффективные институты и прозрачные правила игры, инвестиции, новая инфраструктура и народовластие.

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