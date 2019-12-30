Помпео посетит Казахстан 5 января
- Reuters
«5 января 2020 года планируется визит в городе Нур-Султан государственного секретаря США Майка Помпео», — сообщили в МИД.
Отмечается, что в ходе визита запланированы встречи Помпео с руководством страны и внешнеполитического ведомства Казахстана.
Планируется обсудить вопросы двустороннего и регионального политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.
Ранее сообщалось, что Помпео и украинский президент Владимир Зеленский проведут встречу в Киеве 3 января.