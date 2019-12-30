Мединский отреагировал на запрет концерта «Песни Победы» в Вильнюсе

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Министр культуры России Владимир Мединский посоветовал мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу, не разрешившему провести в городе концерт «Песни Победы» весной 2020 года из-за «российской пропаганды», изучить новейшую историю.
Мединский отреагировал на запрет концерта «Песни Победы» в Вильнюсе
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Шимашюс в своём Facebook написал, что концерт, в котором должны были участвовать Soprano и «Хор Турецкого», не состоится в Вильнюсе, так как городские власти усмотрели в нём «российскую пропаганду».

При этом мэр города написал, что «свободному Вильнюсу» не нужна советская символика, к которой местные жители не испытывают «никакой ностальгии».

Мединский отметил, что «даже в экзотических воззрениях на историю надо придерживаться хоть какой-то последовательности».

«Ибо если итоги Второй мировой «политически ошибочны», если СССР не победитель и освободитель, а «агрессор» и «поджигатель», то… чего, собственно, вы, гражданин мэр, раскомандовались в чужом городе? Ибо тогда надо вам вернуть «старый польский Вильно» Польше. Ведь нынешняя территория Литвы вместе со столицей — это прямой результат дипломатических и военных побед Советского Союза», — заявил Мединский. 

Он добавил, что Литва является крупнейшим в Европе «выгодоприобретателем» побед СССР.

В связи с этим он порекомендовал Шимашюсу «заглянуть в учебник новейшей истории, прежде чем выступать с политическими декламациями».

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Прибалтике серьёзно нарушаются права русскоязычного населения.

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