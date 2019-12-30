В Совфеде прокомментировали состоявшийся в Донбассе обмен пленными
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По его словам, это превосходная гуманитарная миссия.
«Под Новый год и Рождество люди наконец-то вернутся домой, к своим близким. Однако важно помнить и о следующих за обменом пленными пунктах Минских соглашений», — сказал Джабаров.
Он напомнил, что речь, в частности, идёт о законе об особом статусе Донбасса.
Как добавил сенатор, граждане Украины с обеих сторон должны наконец почувствовать себя равноправными и в безопасности.
«Только тогда сможет произойти та самая реинтеграция Донбасса, о которой так любят говорить в Киеве», — заключил он.
Ранее в ЕС оценили состоявшийся в Донбассе обмен пленными.