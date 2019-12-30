В Совфеде прокомментировали состоявшийся в Донбассе обмен пленными

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, который состоялся в соответствии с достигнутыми на нормандском саммите в Париже договорённостями.
В Совфеде прокомментировали состоявшийся в Донбассе обмен пленными
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По его словам, это превосходная гуманитарная миссия.

«Под Новый год и Рождество люди наконец-то вернутся домой, к своим близким. Однако важно помнить и о следующих за обменом пленными пунктах Минских соглашений», — сказал Джабаров.

Он напомнил, что речь, в частности, идёт о законе об особом статусе Донбасса.

Как добавил сенатор, граждане Украины с обеих сторон должны наконец почувствовать себя равноправными и в безопасности.

«Только тогда сможет произойти та самая реинтеграция Донбасса, о которой так любят говорить в Киеве», — заключил он.

Ранее в ЕС оценили состоявшийся в Донбассе обмен пленными.

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