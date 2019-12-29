ДНР назвала условие для завершения процесса обмена пленными с Украиной

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Процесс обмена пленными с Украиной будет считаться полностью завершённым после предоставления Киевом всех документов о завершении уголовного преследования передаваемых лиц, заявила глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова.
ДНР назвала условие для завершения процесса обмена пленными с Украиной
  • Reuters

«Обмен будет считаться полностью завершённым только в момент выполнения Киевом определённых требований. Украина должна предоставить все документы, свидетельствующие о полном завершении всех необходимых для освобождения от уголовного наказания процедур по всем подлежащим обмену лицам», — приводит слова министра Донецкое агентство новостей.

Она также поблагодарила Россию и ОБСЕ за содействие в организации процедуры обмена.

По словам Никоноровой, состоявшийся обмен — «только первый шаг в реализации взятых на себя Украиной договорённостей» в рамках минского процесса.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина и Донбасс договорились прекратить уголовное преследование освобождаемых лиц.

29 декабря Киев и самопровозглашённые республики Донбасса провели первый за два года обмен пленными.

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