ДНР назвала условие для завершения процесса обмена пленными с Украиной
- Reuters
«Обмен будет считаться полностью завершённым только в момент выполнения Киевом определённых требований. Украина должна предоставить все документы, свидетельствующие о полном завершении всех необходимых для освобождения от уголовного наказания процедур по всем подлежащим обмену лицам», — приводит слова министра Донецкое агентство новостей.
Она также поблагодарила Россию и ОБСЕ за содействие в организации процедуры обмена.
По словам Никоноровой, состоявшийся обмен — «только первый шаг в реализации взятых на себя Украиной договорённостей» в рамках минского процесса.
Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина и Донбасс договорились прекратить уголовное преследование освобождаемых лиц.
29 декабря Киев и самопровозглашённые республики Донбасса провели первый за два года обмен пленными.