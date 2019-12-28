Додон рассказал об отличительной черте характера Путина
- РИА Новости
Додон сообщил, что на встречах с Путиным может откровенно обсуждать любые сложные вопросы, что способствует взаимопониманию и поиску решений по проблемам во взаимоотношениях обеих стран.
«Удивительным для меня остаётся, как он и спустя десятилетия помнит до мельчайших деталей определённые события, которые имели место в истории молдавско-российских отношений», — рассказал Додон.
По его словам, российский лидер умеет сохранять спокойствие даже в очень сложных ситуациях, особенно если это касается вопросов безопасности.
Додон заявил, что для него является примером «позитивный настрой президента России и его вера в будущее своей страны, интересы которой он последовательно защищает».
Ранее Додон провёл встречу с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым.