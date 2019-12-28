Додон рассказал об отличительной черте характера Путина

Молдавский лидер Игорь Додон в беседе с РИА Новости рассказал, что считает отличительной чертой характера президента России Владимира Путина то, «что он никого не наказывает, но при этом подчёркивает, что ничего не забывает».

Додон сообщил, что на встречах с Путиным может откровенно обсуждать любые сложные вопросы, что способствует взаимопониманию и поиску решений по проблемам во взаимоотношениях обеих стран.

«Удивительным для меня остаётся, как он и спустя десятилетия помнит до мельчайших деталей определённые события, которые имели место в истории молдавско-российских отношений», — рассказал Додон.

По его словам, российский лидер умеет сохранять спокойствие даже в очень сложных ситуациях, особенно если это касается вопросов безопасности.

Додон заявил, что для него является примером «позитивный настрой президента России и его вера в будущее своей страны, интересы которой он последовательно защищает».

Ранее Додон провёл встречу с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым.