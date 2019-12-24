Молдавский лидер Игорь Додон провёл встречу с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым. Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что стороны обсудили «итоги уходящего года в двусторонних отношениях, с удовлетворением констатировали восстановление и значительное укрепление стратегического диалога по всем актуальным направлениям, несмотря на сложный политический период в Республике Молдова».

Также в ходе встречи был рассмотрен план взаимодействия двух стран в 2020 году.

«В частности, был подчёркнут обоюдный интерес к скорейшему подписанию и ратификации более десятка двусторонних соглашений в области социального обеспечения, реадмиссии, миграции и других актуальных проблем, решения которых ждут обе стороны», — добавил Додон.

Депутат парламента Молдавии, политолог Богдан Цырдя в беседе с ФАН рассказал об интересе российского бизнеса к республике.