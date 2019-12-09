В парламенте Молдавии рассказали об интересе российского бизнеса к республике

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Депутат парламента Молдавии, политолог Богдан Цырдя в беседе с ФАН рассказал об интересе российского бизнеса к республике.
В парламенте Молдавии рассказали об интересе российского бизнеса к республике
  • Reuters

«Сейчас обсуждаются планы строительства завода осветительных приборов в Гагаузии, производства башкирских троллейбусов в Молдавии. Ну и самое главное, что интересует российский бизнес, — винодельческая отрасль. Сейчас у нас всё активнее развивается гастрономический туризм», — заявил он.

По его словам, Россия также может быть заинтересована в реэкспорте своей продукции через молдавские свободные экономические зоны в Евросоюз.

Ранее, как сообщал телеканал «360», чрезвычайный и полномочный посол Чехии в России Витезслав Пивонька рассказал об интересе чешского бизнеса к Московской области.

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