Посол Чехии в России рассказал об интересе чешского бизнеса к Подмосковью

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Чрезвычайный и полномочный посол Чехии в России Витезслав Пивонька рассказал об интересе чешского бизнеса к Московской области, сообщает телеканал «360».
Посол Чехии в России рассказал об интересе чешского бизнеса к Подмосковью
  • Pixabay

«Московская область — это очень развитый регион в России, здесь очень качественная рабочая сила. Также создана инфраструктура для развития бизнеса, работает финансовая поддержка и ощутима поддержка со стороны областной власти», — заявил он.

В связи с этим заявлением зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов отметил, что у региона уже есть успешный пример сотрудничества с чешскими предпринимателями.

«Мы можем говорить о том, что перспективы в расширении производства с чешскими компаниями у нас очень хорошие. Чешские компании заинтересованы в поставках своих медикаментов и своего медицинского оборудования», — сообщил он.

По его словам, Подмосковье, в свою очередь, предлагает локализацию производств для более экономически выгодного сотрудничества.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов провёл встречу с послом Белоруссии в России — заместителем премьер-министра Владимиром Семашко.

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