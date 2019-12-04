Посол Чехии в России рассказал об интересе чешского бизнеса к Подмосковью

Чрезвычайный и полномочный посол Чехии в России Витезслав Пивонька рассказал об интересе чешского бизнеса к Московской области, сообщает телеканал «360».

«Московская область — это очень развитый регион в России, здесь очень качественная рабочая сила. Также создана инфраструктура для развития бизнеса, работает финансовая поддержка и ощутима поддержка со стороны областной власти», — заявил он.

В связи с этим заявлением зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов отметил, что у региона уже есть успешный пример сотрудничества с чешскими предпринимателями.

«Мы можем говорить о том, что перспективы в расширении производства с чешскими компаниями у нас очень хорошие. Чешские компании заинтересованы в поставках своих медикаментов и своего медицинского оборудования», — сообщил он.

По его словам, Подмосковье, в свою очередь, предлагает локализацию производств для более экономически выгодного сотрудничества.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов провёл встречу с послом Белоруссии в России — заместителем премьер-министра Владимиром Семашко.